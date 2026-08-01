Ataque com mísseis deixa quatro mortos em Kiev

Quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas na madrugada deste sábado (1º) em Kiev, em um ataque russo com mísseis balísticos, informaram autoridades da capital ucraniana.

"Segundo informações preliminares, três pessoas morreram na capital", publicou o prefeito Vitali Klitschko no Telegram. Pouco tempo depois, a administração militar da cidade confirmou a quarta vítima e revisou para 13 o número de feridos.

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões, que acionaram os alarmes de veículos estacionados nas ruas. Segundo a administração militar , "um incêndio atingiu um edifício de seis andares no distrito de Solomianski" em decorrência do ataque.

"A ameaça do uso de mísseis balísticos continua elevada. Instamos todos a permanecerem nos abrigos até que o alerta aéreo seja suspenso", acrescentou o órgão.

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques de longo alcance depois que os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à guerra entraram em impasse.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reuniu-se no início desta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após o encontro, o líder ucraniano afirmou que Trump havia concordado em autorizar a produção de mísseis Patriot na Ucrânia, mas o presidente americano disse posteriormente que "muitas coisas foram discutidas" e que "a reunião foi muito boa".