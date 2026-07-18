Artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara deixa Cuba rumo aos EUA

O artista dissidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara deixou Havana neste sábado (18) rumo aos Estados Unidos, após ter cumprido uma pena de cinco anos de prisão na ilha comunista, segundo informação divulgada em sua página no Facebook, administrada por pessoas de seu círculo próximo.

"Depois de cinco anos de encarceramento injusto, o artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara foi finalmente libertado", diz o texto.

O artista obteve na sexta-feira um visto para viajar aos Estados Unidos, "uma via que se impôs como a única forma de que ele pudesse recuperar sua liberdade neste momento", acrescenta a nota.