Araghchi conversa com representantes da UE e do Japão sobre quadro geopolítico regional

O ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, Seyed Abbas Araghchi, disse que conversou sobre os mais recentes acontecimentos regionais e internacionais em ligação por telefone com a Alta Representante para a Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, nesta terça-feira.

Araghchi disse que discutiu maneiras para ajudar a reduzir as tensões e preservar a estabilidade e a segurança da região, de acordo com registro em sua conta no Telegram.

O representante iraniano também informou que também conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, na tarde desta terça-feira. Na ligação, os dois trocaram opiniões sobre temas bilaterais e os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais, especialmente a situação mais recente.