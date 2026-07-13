Araghchi afirma que Irã sempre foi 'guardião' de Ormuz e critica taxa de 20% de Trump

O ministro de Relações Exteriores iraniano, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o Irã sempre foi o "guardião" do Estreito de Ormuz e assim permanecerá "para sempre", acrescentando que a taxa de 20% imposta pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/ para a passagem pelo estreito é muito alta.