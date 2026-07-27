Arábia Saudita condena tentativa de ataque de milícias ligadas ao Irã contra petrolíferas

A Arábia Saudita condenou nesta segunda-feira (27) uma tentativa de ataque com drones contra instalações petrolíferas do país atribuída a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores saudita classificou a ação como uma "agressão" e reafirmou o compromisso do reino com a defesa de sua segurança e soberania.

Segundo o governo saudita, as aeronaves não tripuladas foram lançadas por milícias pró-Irã baseadas no Iraque. O comunicado não informa vítimas ou danos materiais. Mais cedo, autoridades sauditas haviam informado que os drones foram interceptados.

Riad afirmou que manterá sua determinação em "preservar sua segurança e soberania, dissuadir os agressores e responder às fontes da agressão". Além disso, pediu que o governo iraquiano adote "todas as medidas necessárias" para impedir que seu território seja utilizado como plataforma para ataques contra o reino.