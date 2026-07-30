Arábia Saudita anuncia aliança militar para proteger navegação no Mar Vermelho

Após os ataques dos houthis do Iêmen a seus navios, a Arábia Saudita anunciou uma aliança militar para proteger a navegação no Mar Vermelho e ao redor do Estreito de Bab al-Mandab. De acordo com o governo saudita, a aliança inclui 14 países, entre eles os estados do Golfo Pérsico Kuwait, Catar e Bahrein, assim como Paquistão, Turquia, Egito e Jordânia.

A aliança tem como objetivo proteger a liberdade de navegação, as rotas de comércio internacional e os suprimentos globais de energia, anunciou o Ministério da Defesa saudita nesta quinta-feira em Riad. "A aliança é de natureza puramente defensiva, não tem como alvo nenhum estado, aliança ou organização internacional, e conduz todas as suas atividades em total conformidade com o direito internacional, com respeito à soberania dos estados e em defesa da liberdade de navegação", diz o comunicado.