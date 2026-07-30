Após três semanas, navio cruza o Estreito de Ormuz com permissão do Irã

Um navio carregado com gás natural liquefeito do Catar atravessou o Estreito de Ormuz com permissão do Irã, informou a agência iraniana Fars nesta quinta-feira, 30. A navegação na rota marítima estava suspensa pelo regime iraniano havia três semanas. "O navio do Catar seguiu a rota designada pelo Irã com dados claros e está navegando em direção a águas abertas sem problemas", disse a agência.