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Após ameaças, Estados Unidos realizam novos ataques contra o Irã

Mais cedo, também nesta quarta-feira (8), Donald Trump afirmou que trégua "acabou" 

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