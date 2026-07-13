Ao menos 68 pessoas morreram em terremotos no marco zero de Caracas

O duplo terremoto de quase três semanas atrás deixou 68 mortos, três prédios colapsados e outras dezenas inabitados no município de Chacao, considerado o marco zero do desastre na capital da Venezuela, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (13).

O prefeito de Chacao, Gustavo Duque, divulgou um balanço depois que brigadas de especialistas inspecionaram os prédios afetados pelos terremotos de 24 de junho, que deixaram quase 4.500 mortos na Venezuela, a maioria em La Guaira, estado vizinho a Caracas.

"Por sua situação sísmica, (Chacao) foi o município mais afetado ou pelo menos em nossos estudos é o que demonstra maior afetação" da capital, disse Duque quase três semanas depois do duplo tremor de magnitudes 7,2 e 7,5.

Após a inspeção em Chacao, um município abastado a leste de Caracas, os especialistas qualificaram como inabitáveis 46 prédios, identificados com um adesivo vermelho na fachada, informou Duque durante uma coletiva de imprensa.

Além disso, encontraram outros "157 que foram afetados" e são classificados como em "risco moderado". Em suas portas foram afixados adesivos amarelos.

Duque afirmou que "a maioria dos edifícios que tem critério amarelo é de edifícios de velha data", construídos antes do terremoto de 1967, com magnitude 6,5, que deixou quase 300 mortos na capital, segundo números oficiais.

As construções posteriores a este terremoto cumprem a legislação que contempla que as estruturas sejam anti-sísmicas, afirmou.