Ao menos 41 mortos em naufrágio de balsa na Guiana

Pelo menos 41 pessoas morreram depois que uma balsa com mais de uma centena de pessoas a bordo naufragou na costa da Guiana durante o fim de semana, segundo o mais recente boletim oficial divulgado pelo governo nesta terça-feira (21).

A embarcação naufragou na noite de sábado, poucas horas depois de partir da capital, Georgetown, para navegar pelo mar antes de subir um rio com destino a Port Kaituma, localizada no interior da floresta.

"Ao todo, 41 corpos já foram recuperados", informa o relatório. Ao balanço anterior, que registrava 27 mortos, somaram-se nesta terça-feira mais 14 vítimas.

O novo balanço contabiliza ainda 77 pessoas resgatadas, oito a mais do que no dia anterior. Enquanto isso, dezenas continuam desaparecidas.

"Os mergulhadores franceses e locais continuam as operações de busca e recuperação subaquática no local do naufrágio", informou o governo no comunicado.

As operações de busca começaram na madrugada de domingo, quando as autoridades receberam um pedido de socorro.

Agentes da defesa civil e pescadores locais ampliaram a área de buscas de 400 para 1.070 km².

O primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips, informou que, segundo estimativas oficiais, a balsa transportava 179 pessoas a bordo, número superior às 133 inscritas na lista de passageiros.

O naufrágio representa uma enorme tragédia para esse pequeno país de língua inglesa da América do Sul, com pouco menos de um milhão de habitantes.

Port Kaituma fica no interior do país, na região de Essequibo, e as embarcações navegam pelo mar antes de entrar em um rio para chegar ao povoado de destino.

Essequibo, um território de 160 mil km² rico em petróleo, é administrado pela Guiana há mais de um século e está no centro de uma disputa territorial com a Venezuela.