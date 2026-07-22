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Sobrevivente felina

Gato é resgatado em meio aos escombros quase um mês após terremotos na Venezuela; veja imagens

Após os tremores de junho, mais de 300 animais resgatados em La Guaira estão abrigados provisoriamente e aguardam reencontro com tutores

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AFP

Ahiana FIGUEROA

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