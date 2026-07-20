Andy Burnham substitui Keir Starmer como primeiro-ministro britânico

Andy Burnham se reuniu com o Rei Charles III, que lhe encarregou a formação do novo governo. AARON CHOWN / POOL / AFP

Andy Burnham, novo líder do Partido Trabalhista, assumiu nesta segunda-feira (20) as rédeas do poder no Reino Unido, em substituição a Keir Starmer, ao se mudar para a residência oficial do primeiro-ministro em Londres com o objetivo de devolver "esperança" aos britânicos.

Starmer anunciou sua demissão em 22 de junho, menos de dois anos após sua vitória eleitoral, depois dos péssimos resultados nas pesquisas e da derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições regionais e municipais de maio.

O número de deputados trabalhistas que pediam sua renúncia vinha aumentando e sua popularidade nas pesquisas havia despencado em razão de vários escândalos e da estagnação da economia.

Os trabalhistas haviam colocado fim a 14 anos de governos conservadores em 4 de julho de 2024, mas Starmer foi incapaz de sustentar a legislatura até 2029.

Burnham, 56 anos, prefeito da Grande Manchester entre 2017 e 2026, havia alcançado grande popularidade com suas políticas e os trabalhistas o viam como sua melhor aposta para pôr fim às críticas.

Rei do norte

Com Starmer empurrado para a porta de saída, os olhos dos trabalhistas se voltaram para Burnham, conhecido como o "rei do norte".

Nenhum outro candidato trabalhista se atreveu a fazer-lhe sombra, e ele chegou às eleições internas da semana passada com o apoio de 379 parlamentares do partido, dos 403 que possui na Câmara dos Comuns.

A sucessão de Starmer ocorreu na manhã desta segunda-feira. Seguindo um ritual, ele fez um breve discurso de despedida em Downing Street, residência e local de trabalho do primeiro-ministro.

Na sequência, Starmer foi ao Palácio de Buckingham para apresentar sua demissão ao Rei Charles III. Concluído esse ato protocolar, Burnham se reuniu com o soberano, que lhe encarregou a formação do novo governo.

Depois disso, Burnham faz seu primeiro discurso como primeiro-ministro, além de apresentar as grandes linhas da política que pretende aplicar em seus três anos de governo, até 2029.

Starmer não chegou a conquistar as fileiras do trabalhismo e, em dois anos no cargo, seu partido viu como foi perdendo apoio nas pesquisas.

O novo governo do Partido Trabalhista poderá ser anunciado na tarde desta segunda-feira. A principal pergunta que os analistas políticos se fazem é quem ocupará o cargo de ministro das Finanças, em substituição a Rachel Reeves.