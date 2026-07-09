Andy Burnham, o provável sucessor de Keir Starmer no Reino Unido

O trabalhista Andy Burnham aproxima-se um pouco mais de Downing Street nesta quinta-feira (9) com a abertura oficial do período de candidaturas para suceder ao primeiro-ministro Keir Starmer, que anunciou sua renúncia à liderança do partido em junho.

Aos 56 anos, o prefeito da Grande Manchester é, atualmente, o único deputado trabalhista que anunciou a intenção de concorrer.

Caso não surja nenhum outro candidato até 15 de julho, Burnham assumirá a liderança do partido sem necessidade de votação.

Nesse cenário, Burnham seria empossado como líder do Partido Trabalhista em 17 de julho, durante um congresso extraordinário, antes de se mudar para Downing Street, provavelmente em 20 de julho.

Para oficializar sua candidatura, Burnham precisa do apoio de pelo menos 81 dos 402 deputados na Câmara dos Comuns, o que representa 20% da ampla maioria do partido, marca que ele deve alcançar com facilidade.

Se outro candidato entrar na disputa, uma eleição interna será organizada. O vencedor será anunciado em 29 de agosto, após uma votação dos membros do Partido Trabalhista e dos sindicatos afiliados.

- Ameaça do Reform UK -

Para muitos trabalhistas, Andy Burnham parece ser a única figura capaz de revitalizar o partido no poder após as dificuldades enfrentadas nos últimos meses, que levaram Starmer a anunciar sua renúncia em 22 de junho.

Starmer viu sua popularidade despencar devido a uma sucessão de erros, em meio à crise do custo de vida e às controvérsias envolvendo a nomeação para o cargo de embaixador nos Estados Unidos de Peter Mandelson, que era próximo do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

Muitos parlamentares acreditam que Burnham representa a melhor chance de o Partido Trabalhista fazer frente ao Reform UK, partido anti-imigração liderado por Nigel Farage, antes das próximas eleições legislativas, previstas para 2029.

O Reform UK aparece à frente do Partido Trabalhista nas pesquisas há mais de um ano, embora a diferença tenha diminuído nas últimas semanas e Farage esteja atualmente envolvido em uma polêmica sobre doações não declaradas.

Uma deputada trabalhista, sob condição de anonimato, disse à AFP que o partido agiu certo ao "apostar" em Burnham, acrescentando que ele "não pode ser pior do que Starmer".

Desde que retornou ao Parlamento, Burnham, apelidado de "rei do norte" devido aos seus êxitos em Manchester, começou a traçar sua visão de governo e promete um amplo processo de descentralização para impulsionar o crescimento econômico.