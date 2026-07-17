Andy Burnham, entre a política e a paixão pelo futebol

Andy Burnham, o futuro primeiro-ministro britânico e um dos políticos mais populares do Reino Unido, segundo as pesquisas, tem o futebol como sua maior paixão. Torcedor fanático do Everton desde criança, ele chegou a afirmar que o clube era uma de suas maiores prioridades, acima até mesmo do Partido Trabalhista, ao qual pertence.

"Depois da minha família, as três coisas mais importantes da minha vida são o Everton Football Club, o Partido Trabalhista e a Igreja Católica", disse ele em uma entrevista ao The Guardian em 2009, quando já falava de suas aspirações à liderança do partido.

Em outra matéria, também de 2009, o The Guardian destacou sua paixão pelo futebol e seu compromisso com o Everton, time de Liverpool, sua cidade natal.

"O futebol é a grande paixão de Burnham, e ele prometeu manter seu abono de temporada no Goodison Park (antigo estádio do Everton) caso se torne primeiro-ministro", afirmou o jornal.

Burnham esteve profundamente envolvido na campanha por justiça para as vítimas da tragédia do estádio de Hillsborough em Sheffield, onde quase 100 torcedores do Liverpool, o grande rival local do Everton, morreram em 1989.

- Católico -

O político trabalhista, de 56 anos, tornou-se então uma das figuras políticas mais empenhadas na busca pela verdade e responsabilização nessa tragédia, o que lhe rendeu enorme respeito entre os torcedores de ambos os clubes em sua cidade natal.

Apesar da intensa rivalidade entre Everton e Liverpool, Burnham frequentemente cita a solidariedade demonstrada por ambas as torcidas em questões sociais e comunitárias como um exemplo, algo que ele considera representativo do caráter de sua cidade.

Liverpool é conhecida como a cidade mais católica da Inglaterra devido a uma combinação de história, imigração e composição social, muito além de qualquer tradição inglesa propriamente dita.

Impulsionados por uma grande fome no século XIX, centenas de milhares de cidadãos irlandeses chegaram a Liverpool, o porto britânico mais próximo. A grande maioria desses imigrantes era católica. Muitos acabaram se estabelecendo de forma permanente na cidade, em vez de seguir para os Estados Unidos.

"Meu pai não é católico, mas minha mãe é. Ele estava preocupado em conhecer a família dela pela primeira vez, porque a religião era muito importante em Liverpool naquela época. Mas naquele dia, o Everton tinha jogado fora de casa contra o Blackburn, e quando ele chegou para se encontrar com a família Murray, eles perceberam que ele tinha estado no jogo, assim como eles", contou em uma entrevista.

Burnham cultivou uma imagem de político acessível e pragmático, profundamente conectado às preocupações cotidianas das comunidades do norte da Inglaterra.

- Estudos em Cambridge -

Formado em Filologia Inglesa pela Universidade de Cambridge, foi eleito deputado trabalhista em 2001 pelo distrito eleitoral de Leigh, no norte da Inglaterra, e deixou o Parlamento britânico em 2017 após vencer a eleição para prefeito da Grande Manchester.

"Minha esposa é holandesa e vem de uma família apaixonada por futebol, o que ajudou bastante. Nos conhecemos na universidade e ela tinha uma carreira muito mais promissora que a minha, mas teve que sacrificar tudo quando obtive a candidatura parlamentar por Leigh", afirmou;

Durante os governos trabalhistas de Tony Blair e Gordon Brown, ocupou vários cargos importantes, incluindo o de ministro da Saúde.

Seu salto para a Prefeitura da Grande Manchester transformou sua carreira política. A partir dessa posição, promoveu políticas nas áreas de transporte, habitação e saúde pública, além de se tornar um defensor ferrenho da descentralização do poder no Reino Unido.

Sua popularidade disparou, especialmente em 2020 durante a pandemia de covid-19, quando ele entrou em conflito público com o governo conservador de Boris Johnson sobre o financiamento para regiões sob rígidas restrições sanitárias.

Essa disputa o tornou, para muitos, um símbolo do norte da Inglaterra, que exigia mais atenção e recursos de Londres.

Agora, estabelecido na capital, ele continuará pressionando por essas demandas.