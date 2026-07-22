AMD investirá US$ 5 bilhões na Anthropic, que fez um pedido massivo de semicondutores

A AMD investirá 5 bilhões de dólares (25,3 bilhões de reais) na Anthropic, anunciaram as duas empresas americanas nesta quarta-feira (22), como parte de uma aliança que também inclui um pedido massivo de processadores para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

O acordo demonstra ainda mais a ambição do grupo de Santa Clara, Califórnia, de se posicionar como concorrente da gigante Nvidia no mercado de chips de IA mais avançados.

Segundo o acordo, a Anthropic planeja adquirir até dois gigawatts de capacidade utilizando os chips de última geração da AMD, conhecidos como Instinct MI450.

A implantação do primeiro gigawatt está prevista para começar em 2027, informou a AMD.

"Esta colaboração combina a liderança da Anthropic em IA de ponta com todo o poder da computação de alto desempenho da AMD", disse a CEO desta última, Lisa Su, em um comunicado.

Ela acrescentou que ambas as empresas visam acelerar a adoção da IA em larga escala.

Com a parceria, a AMD se comprometeu a fazer "um investimento estratégico de capital de até 5 bilhões de dólares na Anthropic no futuro", afirmou a empresa.