Nirmal Purja está entre os desaparecidos após avalanche no Paquistão; quatro corpos foram encontrados

Nirmal Purja é conhecido pelo documentário da Netflix "14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses". AAMIR QURESHI / AFP

Seis pessoas, incluindo o renomado escalador nepalês Nirmal Purja, estão desaparecidas após uma avalanche atingir o norte do Paquistão quando participavam de uma expedição na quinta-feira (30). A equipe era composta por 10 profissionais, mas quatro corpos foram encontrados, informou a polícia nesta sexta-feira (31).

Dois dos mortos, um alpinista nepalês e um omanita, estavam sendo transportados para a cidade de Skardu a bordo de um helicóptero militar. Um porta-voz da polícia na região montanhosa de Gilgit-Baltistan disse que as equipes de busca e resgate chegaram ao local atingido pela avalanche na quinta-feira, interrompendo o contato com a expedição internacional que estava na área. A operação de busca foi interrompida nesta sexta e será retomada no sábado (1º).

"O Clube Alpino do Paquistão (ACP) recebeu relatos muito preocupantes de uma avalanche que atingiu uma equipe de alpinistas no Broad Peak (8.047 m), na cordilheira do Karakoram", disse a organização no final de quinta-feira. O clube informou que a expedição liderada por Purja é composta por pessoas do Nepal, do Paquistão, de Omã, dos Estados Unidos e da China.

"Todos os esforços estão sendo feitos para garantir que os helicópteros de apoio e todos os recursos de resgate disponíveis sejam mobilizados o mais rápido possível, se as condições meteorológicas e operacionais permitirem", acrescentou.

Quem é Nirmal Purja

Purja, 43 anos, é conhecido pelo documentário da Netflix 14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses (2021), que narra a sua ascensão aos 14 picos com mais de 8 mil metros de altitude em seis meses e seis dias, entre abril e outubro de 2019, um recorde na época.

O nepalês, que serviu na Brigada Gurkha do Exército Britânico antes de se juntar ao Esquadrão Especial de Barcos dos Fuzileiros Navais Reais, quebrou vários recordes de escalada desde que se tornou alpinista e guia de montanha em tempo integral.

Em 2021, juntamente com uma equipe de outros nove escaladores nepaleses, ele completou a primeira ascensão de inverno do K2. Esta semana, Purja publicou no X que estava prestes a se tornar a primeira pessoa a escalar os 14 "super picos" duas vezes sem oxigênio suplementar.