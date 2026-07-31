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Equipe atingida

Nirmal Purja está entre os desaparecidos após avalanche no Paquistão; quatro corpos foram encontrados

Buscas por seis escaladores foram interrompidas nesta sexta-feira e serão retomadas no sábado

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AFP

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