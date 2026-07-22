Alphabet supera as previsões de resultados no segundo trimestre

A gigante Alphabet, controladora do Google, apresentou resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre de 2026, em parte porque sua área de computação em nuvem, fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), quase dobrou a receita em relação a um ano atrás.

A empresa americana também foi beneficiada pela valorização das participações que o grupo possui em outras companhias, o que elevou o lucro líquido para 112 bilhões de dólares (565,7 bilhões de reais), segundo o comunicado corporativo divulgado nesta quarta-feira (22).

Quanto à atividade operacional do segundo trimestre do grupo de Mountain View, o faturamento aumentou 24% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A divisão Google Network, dedicada à publicidade em sites próprios ou de parceiros, registrou prejuízo. Na direção oposta, destaca-se o Google Cloud, cujo volume de negócios disparou 82% em um ano.

Sundar Pichai, CEO da Alphabet, afirmou no comunicado que os bons resultados também se apoiaram no crescimento de seu modelo de IA Gemini e do YouTube, graças ao fato de mais de 1,7 bilhão de espectadores únicos terem assistido a vídeos relacionados à Copa do Mundo de 2026.