Alemanha: Merz troca nomes-chave para reagir a avanço da ultradireita antes de eleições

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, promoveu nesta sexta-feira (24) uma troca em postos de destaque, numa tentativa de melhorar o desempenho de seu governo, profundamente impopular, antes de eleições regionais nas quais um partido de extrema direita pode eleger, pela primeira vez, um governador estadual.

Merz assumiu o cargo há menos de 15 meses com a promessa de reformar e recolocar nos trilhos a economia alemã, a maior da Europa, após anos de estagnação. A retomada, porém, tem demorado a ganhar tração. A coalizão de centro formada pelo bloco conservador União, de Merz, e pelos sociais-democratas, de centro-esquerda - rivais tradicionais - ainda não conseguiu convencer os eleitores de que é capaz de entregar resultados.

Com isso, a popularidade do chanceler atingiu mínimas históricas, enquanto a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, ampliou o apoio impulsionada pelo descontentamento generalizado.

Merz aproveitou a oportunidade para fazer mudanças depois que um aliado de alto escalão deixou o comando do grupo parlamentar de seu bloco por causa de conduta pessoal que minou sua credibilidade. O plano do chanceler é nomear seu chefe de gabinete, Thorsten Frei, para o posto.

Segundo Merz, a ministra da Saúde, Nina Warken, assumirá o lugar de Frei na chancelaria - uma função central para o funcionamento do governo. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo. Outro aliado próximo, Carsten Linnemann, secretário-geral da União Democrata Cristã (CDU), partido de Merz, será nomeado ministro da Saúde.

Merz afirmou que haverá novas mudanças no gabinete, mas não deu detalhes. Ele disse que as decisões devem levar "ainda alguns dias, e talvez mais tempo".

"As mudanças de pessoal seguem uma linha clara", disse. "Queremos um governo que trabalhe com grande vigor e satisfação e que também represente a diversidade pessoal da nossa sociedade e da nossa política. Somos um governo de reformas e queremos continuar mostrando isso."

Os partidos governistas enfrentam três eleições regionais difíceis em setembro. No Estado oriental da Saxônia-Anhalt, em 6 de setembro, a AfD aposta em conquistar uma maioria que lhe daria, pela primeira vez, o controle de um governo estadual.

Após meses em que eleitores se afastaram diante de disputas na coalizão, o governo Merz anunciou recentemente um pacote de medidas potencialmente impopulares - incluindo uma proposta de reforma do sistema previdenciário, com aumento gradual da idade de aposentadoria, cortes no imposto de renda para trabalhadores de baixa e média renda e um esforço para reduzir a burocracia.

"O governo encontrou seu ritmo, apesar de algumas críticas", declarou Merz na semana passada. "Nós entregamos, e reconhecemos a dimensão das tarefas que enfrentamos."

Dias depois, porém, ele se viu diante de uma nova distração. Jens Spahn deixou o cargo de líder do grupo parlamentar da União - uma das posições mais poderosas da coalizão - após vir a público que ele e o marido recorreram a uma barriga de aluguel nos EUA para ter um bebê.

A gestação por substituição não é permitida na Alemanha. O partido de Merz se opõe a autorizá-la, posição reafirmada em uma convenção em fevereiro, e o próprio Spahn já havia se manifestado contra no passado.

Frei assumirá agora o posto de Spahn, função para a qual muitos o consideram mais adequado do que coordenar a chancelaria. Ele foi o líder de disciplina da União no Parlamento sob Merz quando a centro-direita estava na oposição.

Warken vai para a chancelaria após ter conduzido no Parlamento, no início do mês, a primeira das reformas do governo, voltada a conter a alta de custos no sistema de seguro-saúde alemão.

Merz disse que ela demonstrou que "consegue levar adiante reformas apesar da resistência", elogiou-a como uma negociadora dura e afirmou que ela "também domina os temas de política de segurança" importantes para a chancelaria.

Linnemann, um conservador sem experiência de governo, assumirá o Ministério da Saúde. Merz disse que "precisamos manter o rumo de reformas" na política de saúde e que isso exige um ministro "firme".

"Friedrich Merz quer mostrar que esta coalizão é capaz de agir, que ele, como chanceler, é capaz de agir", disse Uwe Jun, professor de ciência política da Universidade de Trier, à rádio Deutschlandfunk. "Ele quer colocá-la agora em um caminho mais rápido e mais forte."

Merz não respondeu a perguntas e não comentou notícias da imprensa alemã segundo as quais ele também planeja substituir o ministro dos Transportes, Patrick Schnieder.

No ano passado, a coalizão criou um grande fundo para sustentar um programa de modernização da infraestrutura de transportes, desgastada, mas a frustração persiste - por exemplo, com a falta de confiabilidade da ferrovia nacional. Fonte: Associated Press.