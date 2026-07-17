Alemanha e França ampliam cooperação em defesa, minerais críticos e inteligência artificial

Alemanha e França anunciaram nesta sexta-feira, 17, uma série de iniciativas para aprofundar a cooperação bilateral em defesa, minerais críticos, inteligência artificial (IA) e outras tecnologias estratégicas, em um movimento voltado a reforçar a soberania tecnológica, industrial e de segurança da União Europeia. As medidas foram anunciadas ao fim da 26ª Reunião do Conselho de Ministros Franco-Alemão, realizada em Augustusburg, e incluem ações para fortalecer cadeias de suprimentos, inovação e competitividade do bloco.

Um dos principais anúncios foi a criação de uma mesa-redonda conjunta com executivos de empresas francesas e alemãs para fortalecer a cadeia europeia de ímãs permanentes de terras raras, considerados essenciais para setores como defesa, veículos elétricos e transição energética. Os dois governos também apoiaram a criação de uma Plataforma de Inteligência Mineral no futuro Centro Europeu de Matérias-Primas Críticas (EU-CRMC, na sigla em inglês) e defenderam o redirecionamento de instrumentos financeiros da União Europeia para projetos em toda a cadeia de valor dos metais críticos, além de uma atuação mais operacional do bloco na organização desses mercados.

Na área de tecnologia, os países ampliaram a cooperação em IA, semicondutores, computação quântica, baterias avançadas e fusão nuclear. Berlim e Paris disseram que trabalharão para acelerar a adoção de IA pela indústria, especialmente por pequenas e médias empresas, impulsionar projetos europeus de interesse comum (IPCEI) e estruturar a iniciativa European Frontier AI, com o objetivo de fortalecer a capacidade europeia em computação, pesquisa, talentos e investimentos, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros. Também foi firmado um acordo para ampliar a cooperação em energia de fusão e assinada uma posição conjunta sobre a futura legislação europeia para tecnologias quânticas.