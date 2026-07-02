Alemanha anuncia grande pacote de reformas para impulsionar economia e competitividade

A Alemanha anunciou nesta quinta-feira (2) um amplo pacote de reformas em matéria de aposentadorias, tributos, competitividade e poder de compra para tirar o país da estagnação econômica.

Após sete horas de debates, os aliados conservadores (CDU-CSU) e social-democratas (SPD) decidiram aliviar a carga fiscal das classes populares e médias e aumentar os impostos para os contribuintes com maior poder aquisitivo, entre outras medidas.

Também aprovaram adiar a idade de aposentadoria para além dos 67 anos, entre outras medidas reivindicadas pelas empresas.

Para combater faltas no trabalho, o governo prevê suprimir dispensas concedidas por telefone e exigir um atestado médico desde o primeiro dia de ausência por doença.

Organizações patronais celebraram a flexibilização do mercado e o endurecimento das normas, enquanto o sindicato IG Metall denunciou um corte nos direitos trabalhistas.

Após mais de um ano no poder e diante de uma economia em declínio e da ascensão da extrema direita, Merz buscava demonstrar que seu governo ainda é capaz de mudar o país e apoiar sua indústria, cada dia menos competitiva.

"Não se trata de um grande avanço, mas de um pacote simbólico", disse Marcel Fratzscher, presidente do DIW, um dos principais institutos econômicos da Alemanha, ao jornal Rheinische Post.