AIEA: investigamos relatos de ataque a canteiro de obras de usina nuclear no Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que está investigando relatos de um ataque ocorrido durante a noite ao canteiro de obras de uma usina nuclear planejada em Darkhovin, no Irã.
"A instalação está em estágios muito iniciais de construção e não continha material nuclear na última visita feita pela AIEA", disse a agência em comunicado publicado neste domingo, 19.
Embora se acredite que o ataque relatado não represente qualquer risco radiológico, o diretor-geral da agência, Rafael Mariano Grossi, reiterou o apelo por contenção militar nas proximidades de todos os locais relacionados ao setor nuclear.
A AIEA informou ainda que entrou em contato com o Irã sobre os relatos públicos e fornecerá mais informações assim que estiverem disponíveis.
Mais cedo, o governo da República Islâmica do Irã condenou ataques dos Estados Unidos contra o canteiro de obras de construção da usina e pediu manifestação da AIEA, citando que a construção de Darkhovin ocorre "sob salvaguardas abrangentes" da agência.
Contato: patricia.andrioli@Estadão.com