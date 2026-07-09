AIEA: atividade militar perto de usinas na Ucrânia destaca riscos para segurança nuclear

Equipes da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ouviram sons de atividade militar várias vezes durante visita nas usinas nucleares na Ucrânia este mês, incluindo drones e tiros, disse nesta quinta-feira, 9, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

Os relatos destacam os riscos persistentes para a segurança nuclear durante o conflito em andamento, sublinhando as condições desafiadoras enfrentadas por esses locais e a importância dos esforços contínuos da AIEA para ajudar a prevenir um acidente, reforçou a agência em comunicado. Não houve relatos de danos às usinas.

A equipe da AIEA ouviu, na usina nuclear de Khmelnytskyy, aeronaves militares no dia 8 de julho e foi informada posteriormente que drones foram detectados ao norte do local. Já a Usina Nuclear do Sul da Ucrânia relatou a detecção de seis drones no dia 5 e três drones no dia 2. Na usina de Zaporizhzhya, a equipe da AIEA ouviu tiros na segunda-feira, seguido pelo som de um drone sobrevoando.