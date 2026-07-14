Agentes de imigração dos EUA matam motorista colombiano de 26 anos

Um agente federal de imigração atirou de forma fatal em um motorista no estado do Maine nesta segunda-feira, 13. É a segunda vez em uma semana que funcionários do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) recorreram ao uso de força letal e pelo menos a nona vez desde que o presidente Donald Trump iniciou sua campanha de repressão à imigração.

Grupos de defesa dos direitos dos imigrantes identificaram o homem morto como um colombiano de 26 anos.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA informou, em uma publicação na plataforma social X, que o ICE estava monitorando um endereço de uma pessoa com uma ordem definitiva de deportação. Quando o ICE tentou parar um veículo dirigido por alguém que vinha daquele endereço, "o veículo tentou fugir do local e, temendo pela segurança pública, um agente disparou sua arma", afirmou o departamento.

O senador Angus King havia dito anteriormente que o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, lhe contou que o policial abriu fogo depois que o homem tentou usar seu veículo como arma contra agentes do ICE na cidade litorânea de Biddeford.

"Ele estava dentro de um veículo - saiu com o veículo, e o termo que o secretário usou foi que o veículo foi transformado em arma e foi baleado por um agente do ICE", disse King.

King, um senador independente do Maine, afirmou que Mullin também lhe contou que os agentes estavam em Biddeford para cumprir um mandado de prisão que não era contra a pessoa que foi baleada.

King disse que Mullin lhe informou que as informações anteriores de que o homem era alvo de uma ação de fiscalização estavam incorretas. Ele disse que Mullin "recebeu novas informações e, assim que as recebeu, me ligou para me contar".

Os agentes envolvidos no tiroteio não usavam câmeras corporais, de acordo com o parlamentar. "A questão é: o que ele fez com o veículo?", perguntou King. "Os policiais foram ameaçados? As ameaças chegaram a um nível que justificasse o uso de força letal?"

A senadora Susan Collins, republicana do Maine, disse que Mullin lhe informou que o Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Segurança Interna está investigando o ocorrido em cooperação com o FBI.

O gabinete do procurador-geral do Maine, que também está investigando, afirmou que as declarações iniciais sugerem que o motorista estava tentando fugir na direção do agente. O gabinete informou que o agente que o matou foi afastado de suas funções.

Homem estava autorizado a trabalhar nos EUA, afirmam defensores

Dois grupos de defesa - a Coalizão pelos Direitos dos Imigrantes do Maine e a Presente! - afirmaram que o homem que foi morto estava autorizado a trabalhar nos EUA.

Após o tiroteio, a família dele entrou em contato com a Coalizão pelos Direitos dos Imigrantes, mas ainda não está pronta para falar publicamente sobre o caso, disse o diretor executivo do grupo, Mufalo Chitam.

Mary Hayes, que mora perto do local do tiroteio, disse que o homem morava nas proximidades com a esposa e a filha. "Vi uma esposa cair de joelhos ao ver o corpo sem vida do marido no chão", disse Hayes à agência de notícias AP enquanto segurava um pedaço de papelão com os dizeres "No Ice Stop Ice" (Sem Ice, pare o Ice). "Vi uma menina chorando com uma mochilinha rosa nas costas porque nunca mais vai ver o pai."

A Embaixada da Colômbia informou que está em contato com as autoridades americanas e "trabalhando para confirmar formalmente a identidade e a nacionalidade do indivíduo".

A lojista Sadie Dilboy disse que o homem morto no tiroteio frequentava regularmente sua lavanderia e levava a filha, a quem dava moedas para comprar doces na máquina de venda automática. "Ele era uma pessoa tão boa", disse ela. "Estava sempre limpando o local."

Manifestantes contra o ICE se reúnem perto do local

Dezenas de manifestantes críticos ao ICE e à atual repressão à imigração promovida por Trump se reuniram em Biddeford poucas horas após o tiroteio.

Amy Goodman, que é da cidade vizinha de Wells, chegou com um cartaz que dizia "Parem de nos matar" e o direcionou para os policiais que trabalhavam no local. "Infelizmente, é algo que estamos vendo com muito mais frequência ultimamente, e estou furiosa com isso", disse Goodman.

A polícia bloqueou o acesso ao local do tiroteio, que fica em um bairro composto principalmente por residências multifamiliares, igrejas e estabelecimentos comerciais. Vários manifestantes estavam nas proximidades, alguns segurando cartazes condenando a presença do ICE na comunidade e no estado.