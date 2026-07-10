Aeroporto de Palm Beach adota nome de Donald Trump

Donald Trump se tornou nesta quinta-feira (9) o primeiro presidente americano em exercício a dar seu nome a um aeroporto, o de Palm Beach, no sudeste da Flórida.

Conhecido há décadas como Palm Beach International, o local recebeu o novo nome graças a uma lei assinada em março por um aliado do presidente republicano, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

"Em breve, será um dos aeroportos mais grandiosos e espetaculares do mundo!", reagiu Trump na noite de hoje, na plataforma Truth Social.

Um dos filhos do presidente, Eric Trump, comemorou mais cedo no X a mudança de nome do aeroporto, usado com frequência por seu pai quando visita sua residência em Mar-a-Lago, a sete quilômetros de distância.

Desde o seu retorno para a Casa Branca, Trump pressiona para que seu nome figure em instituições como o Institute of Peace ou nas cédulas de dólar.

No mês passado, porém, o Kennedy Center, em Washington, recuperou sua denominação original depois que um juiz determinou que apenas o Congresso podia autorizar a mudança.

No aeroporto de Palm Beach, Chris Bailey vê com bons olhos o novo nome. "Acho que o presidente fez o suficiente para merecer que um aeroporto leve seu nome em sua homenagem, assim como os ex-presidentes", afirmou esse piloto de 55 anos.

Alguns aeroportos americanos levam o nome de presidentes do país, mas Trump é o primeiro a receber essa distinção enquanto está no cargo.

Para Rochelle Bates, funcionária de uma companhia aérea de 65 anos, o novo nome representa, acima de tudo, uma dor de cabeça devido à necessidade de mudar o código original do aeroporto, PBI, para DJT em todos os sistemas de informática e documentos. Um processo que não será concluído até 18 de agosto. "Acho que estava bom como estava", opina.

John Manov, médico de 34 anos, considera "um pouco estúpida" essa mudança e acha que Palm Beach é melhor porque "as pessoas não gostam de Donald Trump".

John, um veterano do Exército de 79 anos que não quis informar seu sobrenome, ficou indignado com a nova denominação. "Agora o aeroporto leva o nome de um criminoso condenado. É uma piada. Não foi para isso que servi a este país durante 30 anos", disse em referência à condenação de Trump em 2024 por falsificação de registros comerciais.

No Tennessee, funcionários inauguraram nesta quinta-feira a ponte "Donald J. Trump". "A placa do Tennessee costumava ter um painel ou um pequeno lema, que dizia: 'Siga-me para o Tennessee'", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "Agora, todos os que seguirem estes carros vão cruzar a ponte Donald J. Trump na I-40", acrescentou.