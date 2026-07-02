Adversário apela à CIDH contra vitória de Keiko no Peru

O candidato de esquerda derrotado nas eleições presidenciais no Peru, Roberto Sánchez, anunciou nesta quarta-feira (1º) que apresentou um recurso perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no qual questiona a vitória da direitista Keiko Fujimori.

Sánchez alega uma suposta fraude nos votos de peruanos no exterior, e entrou com uma "medida cautelar" perante a CIDH, informou seu partido, o Juntos pelo Peru.

Keiko foi eleita com 50,13% dos votos no segundo turno, em 7 de junho, contra 49,86% para Sánchez. Segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe), a diferença foi de menos de 50 mil votos.

O máximo tribunal eleitoral do Peru negou um pedido de Sánchez para anular os votos no exterior, por considerar as alegações infundadas. Segundo o esquerdista, se esses votos fossem descartados, ele venceria as eleições.

Sánchez alega que houve uma "mudança de regras durante o processo eleitoral, impedindo a digitalização das atas das votações no exterior nos consulados peruanos no segundo turno", o que "impede que se saiba com certeza os resultados das eleições realizadas fora do Peru".

Na próxima sexta-feira, Keiko deve ser proclamada oficialmente presidente eleita do país. Ela vai assumir o cargo no próximo dia 28.