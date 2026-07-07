Accenture assina acordo de 200 milhões de euros com a Otan, em parceria com a Leonardo

A Accenture assinou nesta terça-feira, 7, um contrato de aproximadamente 200 milhões de euros com a Agência de Comunicações e Informação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o programa Rede de Negócios Protegida (PBN, em inglês) da aliança. A Accenture trabalhará com a empresa italiana de defesa Leonardo para entregar o contrato nos próximos sete anos.

O PBN estabelece a base para operações digitais classificadas em toda a Otan, garantindo que tomadores de decisão e militares de diversos domínios possam se comunicar, coordenar e acessar dados críticos em um ambiente de nuvem padronizado e mais resiliente a ataques externos e interrupções.

Segundo comunicado da Accenture, as empresas irão projetar, implementar e operar a plataforma central do PBN em um ambiente multi-nuvem fornecido pela Otan, apoiando a adoção a longo prazo de serviços de nuvem para aproximadamente 29.000 usuários em toda a aliança.