A fotografia que custou 74 chibatadas

Fotografia feita por Tahmineh Monzavi; cena foi considerada um crime pelo regime iraniano. Tahmineh Monzavi / Arquivo Pessoal

Uma mulher canta diante de um cenário vazio. Usa um vestido preto, deixa os cabelos à mostra e olha diretamente para a câmera. Não há público, protestos ou confrontos. Ainda assim, para as autoridades iranianas, aquela cena foi considerada um crime.

A fotografia foi feita por Tahmineh Monzavi durante um concerto da cantora Parastoo Ahmadi, transmitido pela internet em dezembro de 2024. Por registrar a apresentação, a fotógrafa teria sido condenada a 74 chibatadas, além de ficar dois anos impedida de deixar o Irã e de exercer atividades artísticas.

A sentença ajuda a dimensionar o poder daquela imagem. O que parece um retrato simples reúne alguns dos gestos mais controlados pelo regime iraniano: uma mulher cantando sozinha, diante de músicos homens, sem o véu obrigatório e com a apresentação disponível para qualquer pessoa assistir.

O concerto foi gravado em um antigo caravançarai, construção usada historicamente como ponto de descanso para viajantes e comerciantes. Não havia espectadores no local. A audiência estava do outro lado das telas.

Vestida de preto e com os cabelos descobertos, Parastoo interpretou canções populares, composições próprias e músicas associadas à identidade iraniana. Entre elas estava Az Khoone Javanane Vatan, que pode ser traduzida como Do sangue da juventude da pátria.

Antes de começar, a cantora apresentou o motivo daquela gravação. Disse que desejava cantar para as pessoas e para o país que amava, reivindicando um direito que não estava disposta a abandonar.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Em poucos dias, já acumulava mais de um milhão de visualizações. A repercussão também chamou a atenção do Judiciário iraniano, que abriu um processo contra os envolvidos na produção.

Parastoo foi presa em 14 de dezembro de 2024, três dias depois da transmissão. Dois músicos que participaram do concerto também foram detidos. Eles acabaram libertados, mas o processo seguiu seu curso.

Em junho de 2026, veículos internacionais informaram que a cantora e integrantes da equipe haviam sido condenados a 74 chibatadas, além das proibições de viajar e trabalhar artisticamente por dois anos.

Entre os condenados estaria Tahmineh Monzavi, responsável pelas fotografias e pelas imagens em movimento da apresentação. A acusação: ofensa ao pudor público e produção e divulgação de conteúdo considerado vulgar e imoral pelas autoridades.

Uma das fotografias feitas naquela noite atravessou as fronteiras que sua autora ficou proibida de cruzar. A imagem foi exibida na Photo London, uma das principais feiras internacionais dedicadas à fotografia. Nela, Parastoo aparece sozinha, de vestido preto, cercada pela arquitetura antiga do lugar. Não é uma fotografia de confronto. A força está justamente na aparente tranquilidade da cena.

Tahmineh conhece há muito tempo os riscos de apontar uma câmera para temas que o governo iraniano prefere manter longe dos olhos.

Fotógrafa teria sido condenada a 74 chibatadas. Tahmineh Monzavi / Arquivo Pessoal

Nascida em Teerã, ela construiu uma trajetória voltada à fotografia documental, acompanhando mulheres, jovens e grupos que vivem à margem da sociedade iraniana. Seus trabalhos já foram apresentados em galerias, museus e festivais internacionais. Uma de suas séries mais conhecidas retratou mulheres em situação de dependência química e vulnerabilidade social na capital do país.

Em 2012, a fotógrafa foi presa por causa desse trabalho. Passou cerca de um mês em confinamento solitário e, depois de ser libertada, afastou-se da fotografia documental por dois anos. Segundo relatou, a experiência havia abalado sua coragem para continuar entrando em ambientes e contando histórias que contrariavam a imagem oficial do país. Ela voltou.

Mais de uma década depois, foi novamente punida pelo que decidiu mostrar. Desta vez, não fotografou usuários de drogas, profissionais do sexo ou moradores de regiões pobres. Fotografou uma mulher cantando.

A história ajuda a entender por que uma câmera pode ser vista como ameaça por um regime autoritário. Fotografias não precisam mostrar a violência acontecendo para revelar onde ela está. Às vezes, basta registrar um gesto que deveria ser comum: uma mulher com os cabelos livres, usando a própria voz.

"Ninguém pode me separar da fotografia", afirmou Tahmineh ao jornal britânico The New World. Ela diz querer que as pessoas compreendam o que os iranianos estão vivendo e lembra as jovens mortas durante as manifestações que tomaram as ruas do país nos últimos anos.

A imagem de Parastoo não encerrou aquele concerto. Fez o contrário. Levou a apresentação para fora do caravançarai, atravessou telas, chegou a exposições internacionais e ampliou uma história que as autoridades tentavam conter.