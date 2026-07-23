Mundo

Regime autoritário
Análise

A fotografia que custou 74 chibatadas

Fotógrafa iraniana Tahmineh Monzavi foi condenada após registrar o concerto de uma cantora que se apresentou sem o hijab obrigatório

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Jeff Botega

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