Zelensky propõe encontro com Putin e sugere cessar-fogo

Pedido de Volodimir Zelensky (D) foi feito por meio de carta aberta. Arte ZH / AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, propôs nesta quinta-feira (4) uma reunião ao seu par russo, Vladimir Putin. A sugestão veio por meio de uma carta aberta, que também oferece um "cessar-fogo total" enquanto são negociados os termos para o fim da guerra, considerada a mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

No texto, Zelensky também afirmou que Kiev está pronta para interromper os combates durante as conversas sobre um eventual acordo de paz.

— A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra por meio de um compromisso direto entre o senhor e nós. Proponho uma reunião — escreveu o líder ucraniano.

Horas depois da divulgação da carta, o presidente da Rússia afirmou, em coletiva de imprensa, que está disposto a negociar sair do conflito armado. Para ele, as tratativas poderiam ter como base discussões realizadas durante um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Anchorage, em agosto de 2025.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que "Zelensky pode vir a Moscou a qualquer momento", segundo declarações citadas pela mídia estatal russa.

Apesar da sinalização de diálogo, a Rússia mantém exigências que a Ucrânia considera inaceitáveis. Entre elas está a retirada completa das forças ucranianas da região de Donetsk, parte da área conhecida como Donbass, no leste do país. O governo ucraniano rejeita essas condições por entender que elas equivaleriam a uma rendição.

Campo de batalha

Putin afirmou que as tropas russas avançam em toda a linha de frente. Dados analisados pela AFP com base em informações do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), porém, indicam que a Ucrânia recuperou cerca de 282 quilômetros quadrados em maio, reduzindo pelo segundo mês seguido a área sob controle russo. Apesar disso, militares russos ainda permanecem em parte das regiões retomadas.

O presidente russo também anunciou o reforço da defesa antiaérea após um ataque de drones contra instalações energéticas e militares em São Petersburgo. Além disso, não descartou ampliar o uso do míssil hipersônico Oreshnik contra cidades ucranianas. Segundo Putin, o armamento tem capacidade para transportar ogivas nucleares.

O que diz os Estado Unidos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na quarta-feira (3) que nenhuma das partes demonstrou disposição para fazer as concessões necessárias para encerrar o conflito.

Trump, que voltou à Casa Branca prometendo encerrar rapidamente a guerra, tem dividido sua atenção entre o conflito no Leste Europeu e a crise no Oriente Médio, agravada após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.