Zelenski diz que novos drones da Ucrânia poderão atacar alvos na Rússia a mais de 3 mil km

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que novos drones produzidos pelo país serão capazes de atingir uma distância cada vez maior dentro de território da Rússia, passando de 3 mil quilômetros.

Zelesnki destacou a performance dos novos drones ucranianos, que já alcançaram mais de 2 mil quilômetros em voo direto durante um ataque contra refinarias neste fim de semana. A ofensiva levou a região da Crimeia a suspender vendas de gasolina para civis.

"Vamos continuar avançando porque sabemos onde estão suas indústrias militares, depósitos de petróleo, armazéns de gás e outros locais. Precisamos de instrumentos de longo alcance", declarou, em entrevista à United News, divulgada neste domingo, 21, pelo perfil do mandatário no X.