Washington e Beirute discutem proposta de célula EUA-Líbano-Irã de monitoramento de cessar-fogo

Em ligação telefônica nesta terça-feira, 23, ao presidente do Líbano, Joseph Aoun, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, enfatizaram o acompanhamento da implementação do que foi acordado nas reuniões da Suíça, incluindo a formação de uma célula composta por Washington, Teerã e Beirute para consolidar o cessar-fogo.

"Eles chamaram a atenção para o fato de que atualmente está em curso o estudo dos arranjos relacionados ao funcionamento da célula e ao modo de sua formação", disse a conta oficial da presidência libanesa na rede X.

Os líderes ainda discutiram os últimos desenvolvimentos relacionados à situação pós-reuniões da Suíça, com Washington reafirmando o apoio às posições do governo libanês para reforçar sua soberania nacional.