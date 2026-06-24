Wall Street fecha sem tendência definida, à espera de resultados da Micron

A bolsa de Nova York fechou com tendência mista nesta quarta-feira (24), pois o setor tecnológico não conseguiu se recuperar a poucas horas da publicação dos resultados da fabricante de chips de memória Micron, considerada um termômetro no setor dos semicondutores.

O índice Nasdaq, que reúne as principais ações tecnológicas, fechou em baixa de 0,43%, enquanto o Dow Jones subiu 0,35% e o ampliado S&P 500 avançou 0,10%.

"Os investidores seguem se questionando sobre as valorizações maciças das companhias do setor da inteligência artificial", disse à AFP Jack Ablin, analista da Cresset.

As ações dos semicondutores - essenciais para os centros de dados onde os modelos da inteligência artificial (IA) são treinados - mantiveram a trajetória de queda da véspera. A Sandisk recuou 2,15%; a Intel, 0,28%; a AMD, 0,15%; e a gigante Nvidia, 0,56%.

A Micron, outra grande empresa do setor, fechou em queda de 0,37%, após perder mais de 13% na véspera.

Durante a sessão, os operadores aguardaram os resultados financeiros do grupo de Idaho para o terceiro trimestre de seu ano fiscal, que foram publicados após o fechamento em Wall Street.

"Previsões animadoras poderiam bastar para dar um impulso à Micron e, ao mesmo tempo, revitalizar o setor dos semicondutores", disse David Morrison, da Trade Nation.

Recentemente, a Micron entrou para o clube das empresas com capitalização de mercado acima de 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões, na cotação atual). Desde o início do ano, o preço das ações da empresa mais que triplicou.