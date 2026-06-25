Wall Street fecha sem tendência clara, com tecnológicas em queda

A Bolsa de Nova York fechou esta quinta-feira (25) com resultados mistos, após uma sessão volátil para o setor de tecnologia, na qual a queda das ações da Apple ofuscou os resultados recordes da fabricante americana de chips de memória Micron.

O Nasdaq, índice que acompanha o desempenho das ações de tecnologia, caiu 0,46%. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,14%, enquanto o S&P 500 encerrou praticamente estável (-0,01%).

"O mercado apresentou oscilações significativas", resumiram os analistas da Briefing.com.

O setor de tecnologia foi particularmente afetado pela forte queda das ações da Apple. Nesta quinta-feira, a empresa elevou os preços de seus computadores Mac, iPads e diversos acessórios em todo o mundo devido ao aumento vertiginoso do custo dos chips de memória, impulsionado pelo avanço da inteligência artificial (IA).

As ações da terceira maior empresa do mundo em valor de mercado caíram 6,12%, para 275,15 dólares, o que representou uma perda superior a 250 bilhões de dólares em valor de mercado em relação ao dia anterior.

A Microsoft (+3,46%, para 352,83 dólares) também anunciou nesta quinta-feira que aumentará, a partir de 1º de agosto, os preços de seus consoles de videogame Xbox em todo o mundo entre 100 e 150 dólares, citando as mesmas razões apresentadas pela Apple.

Devido ao peso dessas duas gigantes no mercado, o desempenho de suas ações teve forte impacto sobre a bolsa americana.

Isso acabou ofuscando o desempenho financeiro histórico da gigante de semicondutores Micron (+15,74%, para 1.213,56 dólares).

A empresa, sediada no estado de Idaho, informou que sua receita no trimestre atual aumentou 346% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 41,46 bilhões de dólares, enquanto o lucro líquido cresceu quinze vezes, chegando a 28,24 bilhões de dólares.

Segundo David Morrison, da Trade Nation, esses resultados podem "restaurar a confiança em um setor que recentemente sofreu um duro golpe".

Os investidores estão cada vez mais preocupados com as elevadas avaliações das empresas de tecnologia e com a rentabilidade futura dos investimentos em inteligência artificial, que as gigantes do setor vêm financiando por meio de endividamento.

No cenário econômico, o mercado reagiu com relativa tranquilidade à divulgação, nesta quinta-feira, do índice de inflação PCE de maio, que atingiu seu nível mais alto em três anos (4,1% na comparação anual).

Esses números estão em linha com as expectativas do mercado financeiro e reforçam a confiança dos investidores na possibilidade de uma alta das taxas de juros por parte do Federal Reserve antes do fim do ano, segundo Chris Zaccarelli, da Northlight Asset Management.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre também foi revisado para cima, desta vez de forma significativa, passando de 1,6% para 2,1% em termos anualizados.