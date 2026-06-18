Wall Street fecha em alta, aliviada com assinatura do acordo EUA-Irã

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta quinta-feira (18), às vésperas de um dia festivo, enquanto os investidores comemoravam a assinatura do memorando de acordo entre Teerã e Washington para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O índice Nasdaq subiu 1,91%, o índice amplio S&P 500 avançou 1,09% e o Dow Jones subiu 0,14%.

O acordo entre Estados Unidos e Irã "está na origem de um forte repique em Wall Street", resume José Torres, da Interactive Brokers.

Washington anunciou, nesta quinta, a suspensão de bloqueios dos portos iranianos, e vários navios puderam cruzar o Estreito de Ormuz, uma passagem marítima essencial para o comércio de hidrocarbonetos.

Segundo o acordo, o tráfego de navios comerciais em Ormuz será plenamente restabelecido em um prazo de 30 dias, uma vez que o estreito tenha sido desminado.

Esta informação alivia em parte os temores inflacionários, mas alguns analistas permanecem em alerta.

Para os especialistas da Argus Media, poderiam passar entre quatro e seis meses até a recuperação dos volumes de exportação de petróleo anteriores à guerra.

A alta dos índices reflete também uma tendência à busca de oportunidades após a forte correção do dia anterior, avalia Patrick O'Hare, da Briefing.com.

"O mercado atravessou turbulências ontem, provocadas por um novo giro do Federal Reserve", acrescenta José Torres.

Sem surpresas, a instituição monetária americana decidiu nesta quarta-feira manter suas taxas de juros.

No entanto, o organismo sugeriu que poderia ocorrer um endurecimento monetário até o fim do ano, o que provocou uma queda dos índices em Wall Street e um repique dos rendimentos dos títulos soberanos.

Por outro lado, o preço da ação da gigante aeroespacial SpaceX (-3,56% a 158,00 dólares) fechou no vermelho pela segunda sessão consecutiva, quase uma semana depois de uma estreia histórica na bolsa.

"Trata-se de um retrocesso normal após a ascensão vertiginosa do valor", avalia Patrick O'Hare.

Apesar desta forte queda, o grupo de Elon Musk segue acumulando uma alta em torno de 37% desde seu lançamento na bolsa na sexta-feira.

A bolsa americana fechará na sexta-feira para celebrar o Juneteenth, dia festivo que comemora o final da escravidão nos Estados Unidos.