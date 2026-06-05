Wall Street despenca por queda das empresas de tecnologia

A Bolsa de Nova York encerrou esta sexta-feira (5) em forte queda, arrastada por uma onda de vendas de ações de empresas de tecnologia após a forte valorização das últimas semanas impulsionada pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial (IA).

O Nasdaq Composite, que reúne principalmente empresas de tecnologia, despencou 4,18%. Foi seu pior desempenho diário desde abril de 2025, quando caiu após o anúncio do presidente Donald Trump de aumentar as tarifas.

O S&P 500 caiu 2,65%, interrompendo uma sequência de nove semanas consecutivas de alta, enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 1,35%.

A onda de vendas foi "particularmente intensa em termos de magnitude, especialmente no setor de semicondutores", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

A Nvidia, empresa com a maior capitalização de mercado do mundo, caiu 6,20%. Seu valor de mercado se afastou da marca simbólica de 5 trilhões de dólares pela primeira vez em um mês.

A Intel despencou 11,28%, a AMD caiu 10,86%, a Micron Technology perdeu 13,25% e a Qualcomm recuou 10,98%.

Para O'Hare, a recuperação dos índices acionários iniciada após as quedas de março "pode ter chegado ao seu limite por enquanto".

Em apenas dois meses, o Nasdaq havia acumulado alta próxima de 30%.

Mas a queda não reflete uma preocupação generalizada com o entusiasmo em torno da IA.

Na verdade, o mercado se prepara para a abertura de capital da SpaceX na próxima semana. A empresa aeroespacial de Elon Musk, que inclui o laboratório de inteligência artificial xAI, deve realizar a maior oferta pública inicial da história.