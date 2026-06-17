Wall Street cai após Fed sugerir alta dos juros

Wall Street fechou em forte queda nesta quarta-feira (17), após o Federal Reserve (Fed) mencionar uma possível alta dos juros no fim do ano.

O Nasdaq caiu 1,34%, o S&P 500 recuou 1,21% e o Dow Jones teve queda de 0,97%. "O mercado registrou um retrocesso generalizado durante o dia, uma vez que diminuiu a esperança de um corte de juros em 2026", resumiram analistas do Briefing.com.

O Fed manteve a taxa atual em sua primeira reunião de política monetária presidida por Kevin Warsh, mas sugeriu que um aumento pode ser decidido antes do fim do ano. O banco também atualizou suas projeções econômicas, e espera agora uma inflação anual de 3,6%, em vez de 2,7%, até o fim do ano, e um PIB em crescimento de 2,2%, comparado aos 2,4% projetados em março.

Uma vez que o mercado prefere um ambiente monetário mais flexível, propício ao crescimento das empresas e aos investimentos, o anúncio de uma possível alta dos juros provocou uma reação negativa dos investidores. Essa perspectiva também eleva as taxas da dívida americana, o que pressiona as ações, explicou à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

"O mercado também percebe que o Fed tem agora um novo presidente, e que talvez leve um tempo para ver como a comunicação vai evoluir", destacou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Kevin Warsh sabe que os mercados financeiros o acompanham com atenção, enquanto o presidente americano não esconde que espera juros mais baixos.

No mercado de ações, a SpaceX fechou em queda (-4,95%, aos US$ 191,82) pela primeira vez desde o seu IPO, na sexta-feira.