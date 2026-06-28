Voos entre Teerã e Dubai serão retomados na segunda-feira, diz imprensa iraniana

Os voos entre Teerã e Dubai serão retomados na segunda-feira, informou a mídia estatal iraniana neste domingo (28), apenas algumas semanas depois de o Irã ter atacado alvos nos Emirados Árabes Unidos com drones e mísseis durante o conflito no Oriente Médio.
A televisão estatal iraniana e outros veículos de comunicação citaram Ramin Kashefazar, diretor do Aeroporto Internacional Imam Khomeini de Teerã, dizendo que "as providências necessárias foram tomadas para reabrir a rota Teerã-Dubai no Aeroporto Internacional Imam Khomeini".
As passagens estavam disponíveis para compra no site da companhia aérea iraniana Sepehran para o voo das 10h40 de segunda-feira para Dubai (4h30 no horário de Brasília).
O aeroporto de Dubai foi alvo de repetidos ataques com drones durante o conflito no Oriente Médio, o que forçou a suspensão de voos em diversas ocasiões.
* AFP