Von der Leyen pede 'implementação plena' do acordo de paz entre EUA e Irã

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou nesta segunda-feira (15) o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, anunciado na véspera, e disse que a "prioridade" passa a ser a "implementação plena" do pacto por "todas as partes" envolvidas.

"Este acordo deve permitir a reabertura imediata do Estreito de Ormuz. A liberdade de navegação deve ser restaurada sem pedágios", disse a chefe do órgão executivo da União Europeia, em publicação no X. "Isso é essencial para a estabilidade regional e a economia global. Abre a porta para negociações mais amplas sobre paz e segurança no Oriente Médio."

Von der Leyen afirmou ainda que o acordo deve "acabar com os programas nucleares e balísticos do Irã" e reiterou que "não pode haver paz no Oriente Médio enquanto o Líbano estiver em chamas".

"Mais uma vez, a Europa apela a todas as partes para respeitarem a soberania e a integridade territorial do Líbano e implementarem um cessar-fogo genuíno", disse a líder europeia. Apesar do acordo entre americanos e iranianos, Israel ameaça prosseguir com a ofensiva no território libanês.