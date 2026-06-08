Violação da trégua e bloqueio marítimo foram a causa das tensões recentes com EUA, diz Ghalibaf

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse nesta segunda-feira, 8, que a violação do cessar-fogo e o bloqueio marítimo norte-americano foram a causa das tensões recentes com os Estados Unidos.

Em mensagem compartilhada no Telegram, Ghalibaf afirmou que as declarações do presidente Donald Trump sobre o memorando de entendimento contrariam os termos acordados e que isso demonstra que Washington não busca nem um cessar-fogo nem o diálogo.

"O objetivo das negociações é o fim da guerra e a criação de uma segurança duradoura, não a normalização das relações com os EUA", esclareceu ele, acrescentando que o Irã transformará o "cerco marítimo" em mais uma "derrota para o inimigo".

"Se entendermos a diplomacia apenas como conversas em salas fechadas e sorrisos diplomáticos, estaremos fadados ao fracasso desde o início", enfatizou.