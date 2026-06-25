Vídeo capta momento em que prédio desaba em El Junquito, na Venezuela: 'Não dá para acreditar'

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que um prédio desaba durante os terremotos de magnitude 7,5 que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira, 24.

Um dos registros foi publicado pelo influenciador e ativista político cubano Cristian Crespo, e mostra um prédio caindo na região de El Junquito, localizada a aproximadamente 30 km de Caracas, capital da Venezuela.

Em outras imagens é possível ver o desespero das pessoas que estavam no Aeroporto Internacional de Maiquetía: correria, estruturas desabando e corte de energia. O terremoto foi o mais forte registrado no país em mais de um século, segundo dados históricos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o órgão, o último abalo de intensidade superior ocorreu em 29 de outubro de 1900, quando um terremoto de magnitude estimada em 7,7 atingiu a região ao norte de Caracas e provocou danos significativos.

O desastre desta semana começou com um tremor de magnitude 7,2 registrado às 18h04 (horário local), cerca de 200 quilômetros a oeste da capital venezuelana. Minutos depois, um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região, seguido por uma série de réplicas. O USGS classificou o evento como uma catástrofe com potencial para causar impactos de grande magnitude.