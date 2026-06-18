Vice-presidente dos EUA diz que período de negociações com Irã começou nesta 5ª feira

O período de 60 dias para as negociações entre os Estados Unidos e o Irã começou nesta quinta-feira (18), afirmou o vice-presidente americano JD Vance, que poderá viajar para a Suíça neste fim de semana para uma primeira rodada de conversas.

"Eu diria que o período de 60 dias começou oficialmente hoje", declarou Vance em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, após a inesperada assinatura do memorando de entendimento pelo presidente Donald Trump na véspera, em Versalhes.

O documento também foi assinado pelo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian.

"Meu plano é ir para a Suíça (...) Acreditamos que essas negociações técnicas começarão em algum momento deste fim de semana. Esse continua sendo o plano, mas pode mudar", disse Vance aos jornalistas na Casa Branca.

"O Irã não é um país do qual seja fácil sair", comentou, em uma referência aos negociadores iranianos.

Os Estados Unidos suspenderam nesta quinta-feira o bloqueio naval que haviam imposto aos portos iranianos para impedir a navegação com destino ou procedência do Irã, informou também o Exército americano.

Os navios de guerra dos Estados Unidos "permanecerão na área geral para garantir que todos os aspectos do acordo sejam cumpridos", informou em sua conta no X o comando militar central americano (Centcom).

"O Centcom permitiu que mais de uma dúzia de navios atravessassem nosso bloqueio naval, portanto também estamos cumprindo nossa parte inicial do acordo", afirmou Vance aos jornalistas.

Vance ressaltou que Washington não desembolsará "nem um dólar" para financiar a reconstrução do Irã, após o anúncio de um fundo de até 300 bilhões de dólares como parte do acordo.

Segundo ele, esse dinheiro sairá dos cofres dos países vizinhos do Golfo, mas apenas como parte de um acordo muito mais amplo, que inclua um "bom comportamento" de Teerã, que durante décadas financiou grupos anti-israelenses e antiocidentais em todo o mundo.

Essas concessões, previstas como parte das negociações ao longo de dois meses com o Irã, mediadas por países muçulmanos, provocaram duras críticas por parte de Israel.

"Se eu fizesse parte do gabinete do governo israelense, talvez não atacasse o único aliado poderoso que ainda me resta em todo o mundo", respondeu Vance na Casa Branca.