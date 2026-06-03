Veterano de guerra amarra bombas em reféns durante roubo a banco nos EUA

Um veterano de guerra americano que fez dez pessoas reféns e amarrou explosivos em algumas delas durante um roubo a banco na Califórnia morreu nesta quarta-feira (3), após a intervenção de agentes do FBI.

Anthony Searles-Harris, 41, condenado por agressão sexual, entrou em uma agência bancária na comunidade de Bakersfield por volta do meio-dia de ontem. Segundo a polícia, ele manteve dez reféns no segundo andar do prédio, que também abriga o escritório dos superintendentes de um distrito escolar.

Jeremy Blakemore, subchefe do departamento de polícia de Bakersfield, relatou que houve um início de negociação com o homem, que disse portar uma bomba. "Ele contou às forças de ordem que havia amarrado outros explosivos nos reféns, o que confirmamos com base em nossas próprias observações."

O escritório local do FBI, que trabalhou com a polícia, enviou de sua sede principal, em Quantico, sua equipe de elite de resgate de reféns. Dois deles foram libertados até o começo da noite de ontem, mas as negociações estagnaram em seguida.

O agente especial do FBI Sid Patel informou que a equipe de elite assumiu o controle da situação às 2h de hoje. "Por volta das 4h30, a equipe de resgate de reféns neutralizou esse indivíduo. Ele amarrou cinco reféns, mas havia dez, e todos saíram ilesos. Tenho certeza de que sofrerão consequências psicológicas. Nosso especialista em assistência a vítimas vai ajudá-los."