Venezuela registra tremor de magnitude 4,6 cinco dias após terremotos que deixaram 1,5 mil mortos

Vista aérea mostra edifícios destruídos em Caraballeda, no estado de La Guaira, no domingo. MIGUEL MEDINA / POOL

Um forte tremor atingiu Caracas e o estado vizinho de La Guaira novamente na manhã desta segunda-feira (29), cinco dias após os terremotos que deixaram pelo menos 1,5 mil mortos.

Este foi o tremor mais forte registrado desde quarta-feira, quando os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram em menos de dois minutos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor de magnitude 4,6 desta segunda-feira foi localizado 27 quilômetros ao norte de Caraballeda, um balneário popular entre os moradores de Caracas.

Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia, disse em mensagem no Telegram:

"Acabamos de ter uma réplica de intensidade moderada. Não temos relatos de danos adicionais em nenhum lugar do território nacional".

Buscas em meio aos escombros

O novo tremor ocorre enquanto equipes de resgate venezuelanas e internacionais correm contra o tempo para tentar resgatar pessoas sob os escombros.

As autoridades evitam mencionar pessoas desaparecidas, mas, segundo dados da ONU, há aproximadamente 50 mil.

Em La Guaira, a destruição é generalizada, com prédios reduzidos a escombros ou inclinados. O governo venezuelano informou que 774 prédios desabaram e 189 ruíram completamente.

No momento do novo tremor, Fernan Hernández tentava encontrar seu irmão nos escombros do prédio de cinco andares onde morava em La Guaira.