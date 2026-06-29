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Tragédia no país vizinho
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Venezuela registra tremor de magnitude 4,6 cinco dias após terremotos que deixaram 1,5 mil mortos

Segundo Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia, não há relatos de "danos adicionais". Estima-se que 50 mil estão desaparecidos desde quarta-feira 

AFP

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