Venezuela alerta para novo vazamento de petróleo procedente de Trinidad e Tobago

A Venezuela informou, nesta sexta-feira (12), que um vazamento de petróleo originado nas águas de Trinidad e Tobago atingiu a costa venezuelana e é maior do que um vazamento anterior ocorrido em maio, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

O governo venezuelano, que mantém uma relação diplomática frágil com Trinidad e Tobago, não especificou a localização exata do vazamento nem sua extensão no Golfo de Paria e nas áreas costeiras dos estados de Sucre e Delta do Amacuro.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou ter confirmado "o deslocamento de contaminantes para as águas venezuelanas, com riscos para os ecossistemas marinhos, a atividade pesqueira e as comunidades costeiras".

O governo venezuelano indicou que ativou protocolos de monitoramento e mitigação para proteger as costas afetadas.

Exigiu que Trinidad e Tobago "assuma totalmente sua responsabilidade, adotando medidas imediatas para evitar novos incidentes". Também pediu "total transparência em relação às causas, ao alcance e às consequências deste vazamento".

Apesar de compartilharem interesses energéticos, a cooperação entre os dois países foi afetada pela crise migratória, pelas diferenças políticas e pelo alinhamento de Trinidad e Tobago com os Estados Unidos em questões de segurança regional.