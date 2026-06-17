Vendas no varejo nos EUA superam expectativas em maio apesar dos altos custos da energia

As vendas no varejo nos Estados Unidos superaram amplamente as expectativas em maio, impulsionadas por um aumento nos gastos em postos de combustíveis, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (17).

As vendas aumentaram 0,9% em relação a abril, para 763,7 bilhões de dólares (5,88 trilhões de reais), informou o Departamento de Comércio.

A alta foi superior ao aumento de 0,5% esperado pelos economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

Na comparação com um ano atrás, as vendas totais de maio subiram 6,9%, indicou o relatório. Os números não estão ajustados pela inflação.

O índice de preços vem subindo com força desde que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no fim de fevereiro desencadearam a retaliação de Teerã, que praticamente fechou o Estreito de Ormuz, crucial para o transporte de hidrocarbonetos.

Isso fez disparar os preços do petróleo e os custos nos postos de combustíveis.

Embora as vendas em supermercados tenham se mantido estáveis em maio e os consumidores tenham reduzido seus gastos em restaurantes e bares, as vendas em postos de combustíveis aumentaram 3,4% em termos mensais.

Em comparação com maio de 2025, as vendas dos postos dispararam 26,5%.

Os consumidores americanos têm sido um motor importante da maior economia do mundo: mantiveram seu nível de gastos mesmo com a alta dos preços.