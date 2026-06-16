Vendas no varejo na China registram queda pela primeira vez desde 2022

O comércio varejista na China registrou queda em maio pela primeira vez desde dezembro de 2022, no momento em que o país asiático enfrenta um consumo doméstico reduzido, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

As vendas caíram 0,6% em termos anuais no mês passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE), após um leve aumento de 0,2% em abril.

A economia chinesa enfrenta tensões devido ao consumo frágil das famílias, que ainda não se recuperou após a pandemia de covid-19, apesar de um boom histórico das exportações.

A China estabeleceu a meta de crescimento de entre 4,5% e 5% para este ano, mas o forte aumento do custo da energia e a incerteza provocada pela guerra no Oriente Médio são obstáculos para alcançar o objetivo.

Fu Linghui, estatístico do ONE, reconheceu que as vendas foram afetadas por um "ambiente internacional complexo e volátil" e por "temperaturas elevadas e fortes chuvas no país (...) que interromperam a oferta e a demanda do mercado".

A produção industrial melhorou levemente em maio, com um aumento em termos anuais de 4,5%, indicou o ONE.

O resultado representa um avanço em relação aos 4,1% de abril, quando registrou o ritmo de crescimento mais lento em quase três anos.