Vaticano usará laser para restaurar obra-prima de Raphael

Os Museus Vaticanos apresentaram, nesta quarta-feira (24), um grande projeto de restauração com tecnologia a laser para os afrescos da Loggia de Raphael, um longo corredor localizado no coração do Palácio Apostólico.

Os trabalhos de restauração durarão cinco anos. A limpeza a laser será utilizada para evitar danos a esta obra-prima renascentista localizada na ala oeste da Loggia, no segundo andar do palácio da Cidade do Vaticano.

Com 65 metros de comprimento e quatro metros de largura, a Loggia foi projetada por Raphael e decorada entre 1517 e 1519 por seu ateliê para o papa Leão X (1513-1521).

Ela é dividida em 13 seções, cada uma decorada com cenas bíblicas pintadas nas abóbadas.

A Loggia é fechada ao público, e apenas aqueles que visitam o papa - principalmente chefes de Estado, embaixadores e prelados de alto escalão - têm permissão para entrar.

Sua última restauração parcial foi realizada há aproximadamente meio século.

No total, mais de 20 restauradores dos Museus Vaticanos trabalharão em aproximadamente 1.300 metros quadrados de superfícies decoradas.

A iniciativa será financiada com 5,5 milhões de dólares (28,6 milhões de reais) de doadores internacionais, incluindo o World Monuments Fund, uma ONG dedicada à preservação de patrimônios históricos de valor excepcional em todo o mundo.