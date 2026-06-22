Vance diz que iranianos aceitaram convidar inspetores da AIEA de volta ao país

O Irã concordou em convidar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de volta ao país, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, nesta segunda-feira (22), após a primeira rodada de negociações entre EUA e Irã com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Os iranianos aceitaram convidar os inspetores da AIEA de volta ao país", disse Vance a repórteres em Burgenstock, na Suíça. "Este é um marco significativo para o povo americano e o primeiro passo rumo à desnuclearização permanente, ou seja, a eliminação definitiva do programa de armas nucleares do Irã", acrescentou.