Vance adia viagem à Suíça na qual daria início a negociações sobre o programa nuclear do Irã

A Casa Branca informou no final da noite da quinta-feira, 18, que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance adiou a viagem que faria à Suíça, onde daria início nesta sexta-feira (19) a uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear do Irã.

A emissora de televisão Al-Mayadeen, que tem sede no Líbano e é considerada aliada do Hezbollah, informou que o Irã decidiu não enviar uma delegação à Suíça por causa da campanha militar que Israel mantém no território libanês.

Mais cedo, em entrevista coletiva na Casa Branca, Vance defendeu o acordo de paz com o Irã, mas adiantou que a viagem à Suíça não estava confirmada. Fonte: Associated Press.