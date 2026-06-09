Urso que manteve cidade japonesa em alerta por quatro dias é capturado

Um urso que circulava por áreas urbanas da cidade de Utsunomiya, ao norte de Tóquio, no Japão, foi capturado nesta terça-feira, 9, após vários dias de buscas que levaram ao fechamento de escolas e ao reforço dos alertas à população.

O animal foi visto pela primeira vez no sábado, 6, nas proximidades de um parque da cidade, que tem cerca de 500 mil habitantes. Nos dias seguintes, autoridades receberam dezenas de relatos de novos avistamentos, inclusive perto de uma biblioteca, escolas e um centro comunitário.

Diante da preocupação com a segurança dos moradores, a prefeitura decidiu suspender as atividades de todas as escolas municipais na segunda e na terça-feira. O alerta também chegou a uma universidade local, que cancelou as aulas após o urso ser visto dentro do campus.

Para localizar o animal, as autoridades utilizaram drones e intensificaram o monitoramento da região. Ao longo da operação, a prefeitura divulgou avisos nas redes sociais e enviou veículos equipados com alto-falantes para orientar a população.

Os moradores foram aconselhados a procurar abrigo em edifícios ou veículos caso encontrassem o urso, além de manter portas e janelas fechadas e evitar deixar lixo exposto durante a noite, medida adotada para não atrair o animal.

Segundo a administração municipal, o urso foi localizado na tarde desta terça-feira, 9, em uma propriedade privada e sedado por um veterinário com o uso de um dardo tranquilizante. Ninguém ficou ferido.

As autoridades acreditam que apenas um animal esteve envolvido nos incidentes, mas as investigações continuam por precaução.

O episódio é mais um exemplo do aumento da presença de ursos em áreas habitadas no Japão, fenômeno que tem preocupado especialistas e autoridades. O avanço dos animais sobre regiões urbanas tem sido associado a mudanças ambientais e ao envelhecimento e declínio populacional em áreas rurais do país.

Na semana passada, outro urso atacou quatro pessoas em uma área residencial da província de Fukushima, no nordeste japonês, deixando vítimas com ferimentos moderados.

Dados divulgados pelo governo japonês em março apontam que a população de ursos no país é estimada em cerca de 57,8 mil indivíduos. Diante do aumento dos encontros entre humanos e animais silvestres, as autoridades adotaram um plano nacional de manejo que prevê o controle da população de ursos, incluindo o abate de parte dos exemplares.