União Europeia destaca ajuda da Coreia do Sul à Ucrânia e chama cúpula de marco estratégico

O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, afirmou nesta quarta-feira, 10, que nenhum país usará da força militar para ameaçar a paz e a soberania da União Europeia e elogiou a cooperação da Coreia do Sul e sua assistência à Ucrânia.

"Discutimos os desdobramentos regionais e globais, incluindo as situações na Península Coreana, na região Indo-Pacífico, no Oriente Médio e a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse Costa após a 11ª Cúpula União Europeia-Coreia do Sul, em Bruxelas.

Costa ainda disse que a União Europeia e a Coreia do Sul são "parceiros estratégicos confiáveis e amigos" que compartilham um compromisso com a democracia, o Estado de Direito, o multilateralismo e uma ordem internacional baseada em regras.